許多人為了過一個好年，可能會在年前尋找短期打工。一位在台北迪化街糖果魷魚攤短期打工的二度就業媽媽表示，最近街上出沒很多只吃不買的試吃年獸，為了老闆的成本考量，她都會予以大聲斥喝，沒想到卻因此遭到同事白眼、老闆關切，攤位業績也下滑不少，甚至還無緣無故遭到其他工讀生排擠，讓她委屈直呼，「我做錯什麼嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文指出，上周她遭到糖果加工廠裁員後，選擇在迪化街的糖果魷魚攤當晚版打工人員，上班的日期到小年夜前。原PO提到，由於這段期間很多只吃不買的試吃年獸出沒，加上原PO討厭別人貪小便宜，「所以看到客人一群買不起的窮酸人只吃不買，我就大聲斥喝而已」。

讓原PO沒想到的是，同攤的工讀生卻因此對她白眼，老闆知道後也對她開罵「為什麼要兇客人？」，甚至開始無緣無故的排擠她，事發後攤位晚班業績下滑，甚至很多客人投訴只要她在就抵制不買，不過原PO依然故我，「我做錯什麼嗎？我只是為了老闆成本考量，所以替大家出氣，反而箭頭都指向我」，同時強調她會繼續捍衛自己的價值觀和攤位。

對此，許多網友紛紛回應，「老闆用到妳這種員工真的是衰X到不行欸」、「買不起的窮酸人，這句話妳有檢討一下自己嗎？或是我也能說妳這個窮酸的臨時工？」、「老闆應徵到你真衰X」。