亞洲天王周杰倫影響華語樂壇無遠弗屆，今年45歲的他以〈七里香〉、〈聽媽媽的話〉、〈牛仔很忙〉、〈青花瓷〉等作品為人知曉，在《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行榜位居冠軍。

近年來網路不停流傳「杰倫族」說法，中國各地長相激似周杰倫的素人紛紛曝光，包含河北「粥餅倫」、南京「雍杰倫」、河南「周口杰倫」等，就連歌迷也會認錯。有鑒於周杰倫近日出席巴黎時裝週遭批評狀態不佳，本人也親自現身回應了。

中國河北蛋餅老闆激似周杰倫！網笑歪：讓我把記憶煎成餅

去（2023）年一名在中國河北路邊販售蛋餅的老闆，因為長相酷似周杰倫而有「粥餅倫」封號，在微博累積上萬粉絲支持，甚至有經紀公司私下想簽約，但蛋餅老闆仍不為所動，原本賣人民幣8元（約新台幣36元）的蛋餅也特別為了前來光顧的粉絲，大玩〈愛在西元前〉諧音「愛在七元錢」哽，降價至人民幣7元（約新台幣31元），1斤的餅僅販售人民幣16元（約新台幣71元），還為客人架起遮陽棚、提供免費礦泉水，網友稱讚，「挺好的，踏踏實實做自己的生意，不用被任何人綑綁」、「再給我兩分鐘，讓我把記憶煎成餅」。

事後蛋餅老闆特別買票前往觀賞周杰倫本人演唱會，在場館外圍就引人注目，還有認出的粉絲上前合影留念。

周杰倫遭評「長得像粥餅倫」！本人高EQ回應：多重宇宙倫，都是真的

日前周杰倫出席巴黎時裝週活動，不僅遭網友評論狀態不好，還被調侃長得像蛋餅老闆「粥餅倫」，周杰倫昨（22）日在IG限時動態回應，「你們講到我都懷疑自己是真假的了，差不多就可以了」，面對外界好奇到底該如何分辨正版周杰倫的方法，周杰倫表示，「只要能跟昆凌合到照，那應該是真的」，最後還擺上哭笑不得的臉。

周杰倫隨後也表示，「每一個地方的、每一個區的多重宇宙倫，都是真的，正能量給這個世界，給這個需要幽默感的社會」。

周杰倫近半年熱門關鍵字曝光！模仿、種族意外成網友討論話題

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「周杰倫」近半年熱門關鍵字，可以發現杰威爾、聖誕星、昆凌、周董、天王、華語、巡迴、演唱會、種族、模仿、蔡依林、五月天等，周杰倫除了被歌迷稱為「周董」、「亞洲天王」，在華語樂壇佔有一席之地，也和蔡依林、五月天等歌手平起平坐，巡迴演唱會更是一票難求，去（2023）年配合耶誕節上架〈聖誕星〉歌曲、中廣董事長趙少康登記參選副總統時透露「弟弟被黑道狹持」意外扯出周杰倫、與妻子昆凌甜蜜互動均成為周杰倫近半年受到關注的話題。

此外，網路上也誕生「周杰倫是一種種族」說法，各大臉書、IG粉專發起「選取所有含有周杰倫的圖片」活動，直呼「周杰倫參加周杰倫模仿大賽被淘汰」，相似程度也令人懷疑是否真的有人答對，在網路上掀起熱烈討論。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月27日至2024年01月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『周杰倫』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。