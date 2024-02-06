過年最恐怖的就是要面對八卦又毒舌的親戚，一名網友分享，他從大學畢業就開始準備國考，直到35歲還沒考上，到現在仍一事無成，不知道過年該怎麼應付那些親戚的問話，引起網友討論，不少人表示，就隨便回答，真的沒必要認真，那些親戚都只是想看戲而已。

一名網友在PTT上分享，從大學畢業就開始準備國考，接連落榜3年，受不了親戚的冷嘲熱諷，努力準備考試的同時，也開始在事務所半工半讀，沒想到蠟燭兩頭燒，一邊工作一邊念書，反而越考越爛，如今35歲了仍一事無成。

原PO表示，由於工作與考試的不順利，導致他對於「過年」很焦慮，特別是除夕圍爐的時候，親戚都會到家裡來，一定會有人來問他考試結果與工作。

貼文引起網友討論，有網友鼓勵原PO說，沒必要管那些親戚地說法，被親戚問到隨便回答就好，而且至少還有半工半讀，不是啃老，那就不錯了，比那些拿考公務員當理由，一直窩在家裡不肯出去工作的人好。

但也有不少人建議原PO應該設立停損點，畢竟總不能一輩子都在準備考試。「畢業拚個1到2年就不錯了，35歲還在考，真的廢到笑」、「設停損點吧！越早越好」、「公務員超過35歲就不划算了」、「大學畢業考到35歲，這有點太長了」。