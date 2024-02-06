一名女網友分享，某天要進入付費停車場，卻發現有輛黑色轎車直接停在停車場入口，擋住所有人的路，後來車主出現，非但沒為自己亂停車感到抱歉，還囂張地說「外來車太多停滿了，但我有買月票，當然就要這樣停，警察來了也沒用」讓人聽了超生氣，誇張行徑引起網友討論。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社公開版》上分享，桃園某停車場時不時會有輛黑色轎車直接停在入口處，許多車主都遇過，日前她看到後，打電話報警，還在等警察來的時候，車主就出現了。

女網友表示，她跟車主說「你不能每次都這樣造成別人的困擾！」結果對方竟回嗆「還不是因為外來車太多了，停車場就是被你們這些外來車停滿，我當然這樣停，因為我有買月票欸！不然你們當我們這些買月票的人都是吃屎的喔？」

女網友指出，車主還囂張地說，因為他有買月票，所以就算警察來了也沒辦法，也不能拖吊，讓原PO聽了頓時氣得牙癢癢的，立刻寫客訴單給停車場的客服，並檢舉這位車主。

女網友說，她查詢了停車場的月票購買合約，上面分明寫著「月票購買者也要依序排隊入場，且停車場不保留車位，請自行考慮再決定是否購買」；同時停車場的規定中也提到，所有車輛進出都應該遵守停車場內的標誌與標線，如果任意停放導致妨礙其他車輛的話，將進行拖吊。

貼文引起網友討論，「大部份停車場月租，本來就不保證車位，這不是常識嗎？月租車位很了不起？不會去自己去買一個車位嗎」、「好沒水準喔」、「這也太扯了！但停車場也很有問題，月票不保留車位，這是什麼坑人條款」、「這不是公共馬路，警察也沒辦法」、「人不要臉天下無敵」。