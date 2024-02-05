周四（8日）就是小年夜，也是春節連假第1天，一名網友分享，今早起床超不想工作，很好奇有沒有人已經提早開始放年假，引起網友熱議，有人說，早上去工作發現辦公室裡的人少一半，才知道超多同事丟特休，周一到周三直接請假，等於從上周六就開始放假了。

一名網友今天在PTT上分享，早上起來發現天氣很糟糕，想到周四（8日）開始放年假，就覺得整個人都懶懶的，不知道有沒有人已經用「特休魔法」，提早開始放年假，直接爽休兩周不用上班。

貼文引起網友討論，「我啊！從上周六開始放假，周一到周三丟特休」、「我啊，開始放年假了」、「問今天？更多人應該是上周六開始吧」、「我同事上周四就開始休息了，一路休到2月19日」、「我從上周去日本玩就開始放假了」。讓還沒放假的網友直呼，好羨慕那些可以早早開始放假的人，今天去辦公室，直接少一半的人。

另有不少年前被裁員的苦主說，今年早早就開始放假，聽起來很爽，但何時能開始上班也不一定。