過年倒數，一名女網友表示，年終領18萬，原本打算各包3600元的紅包給爸媽就好，怎料媽媽卻說她出社會了，應該也要包給阿公、阿嬤、姑姑、舅舅等親戚，讓她很困擾，因為她還要繳卡費、保險和電話費，如果每個親戚都給1000元，那年終可說是白拿了，引起網友熱議，不少人表示，18萬年終只包給爸媽3600元太小氣，應該各包1萬，然後其他親戚根本不用包。

一名女網友近日在Dcard上分享，她是社會新鮮人，但今年的年終很幸運有18萬，想著還要繳信用卡費、保險費與電話費，決定過年分別包給爸媽3600元的紅包，怎料媽媽卻說「你已經出社會，應該也要包給阿公、阿嬤，還有姑姑、舅舅等親戚。」讓女網友聽了直呼「我看起來是有閒餘的錢就對了？」

女網友表示，媽媽說話以後，她只能重新規劃發紅包這件事，若每個親戚都給1000元，那她的年終等於白領了，最後她決定阿公、阿嬤各自包1000元，其他人通通都500元，不過，因為她沒有包紅包的經驗，因此想求助廣大的網友「這樣的包法是可以的嗎？還是大家有更好的建議？」

貼文引起網友討論，「父母可以各包1萬，阿公、阿嬤看情況，阿姨、叔叔、舅舅等親戚是什麼鬼？又沒有養育之恩，絕對不包」、「18萬的年終，爸媽才各3600真的少，建議爸媽各1萬 親戚根本不用給」、「年終有18萬，只給父母1人3600，真的蠻小氣的」、「500元變600元會不會比較吉利」。