一名女網友分享，最近在台南年貨大街花200元買了6塊花生糖，昂貴價格讓原PO頻頻吐槽「好騙！」也提醒大家買東西前，最好先問清楚價格，不少網友見狀直呼「太貴了！」但也有網友認為，秤重完覺得太貴大可不買，既然都付錢，就代表接受了這個價格，還出來怪店家有點不太公平。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，去逛台南的年貨大街，沒先問價格就拿了6塊花生糖去結帳，結果老闆說一共200元，讓她聽了忍不住吐槽說「真的是好『騙』宜！」提醒大家到年貨大街買東西，務必先問價格。

網友在年貨大街買6塊花生糖，要價200元，引起討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文引起網友討論，不少人驚呼6塊花生糖200元也太貴了。「這款糖果多加了年味，所以價格自然比較貴」、「這塞牙縫都不夠欸，真的貴」、「現在要買所有沒標價的東西，都要先問價錢」、「年貨大街都秤重計價，我都不敢買」。

另有網友說，原PO挑了幾塊花生糖，拿去給老闆秤重計價，如果不滿意價格，大可不買，畢竟老闆也沒有說拿了就要買，但既然接受價格並結帳，還這樣抱怨，對店家也不太公平。對此，原PO回應說，聽到6塊糖200元，她當下就說「好貴喔！我不要了！」結果老闆疑似沒聽到，對著她重複喊「小姐！200元喔！」她只能無奈認了，掏出錢包結帳。