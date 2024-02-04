Global Mall桃園A8＋林口A9初一推福袋，加碼抽價值2萬9900元的iPhone15。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

台茂購物中心10日至14日集結36家受歡迎攤位及餐車開辦「春節市集」。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

大江購物中心PLAYBOY福箱內的物品價值超過7000元起，大年初一開賣。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

春節7天連假倒數，返鄉拜年、國內外旅遊熱潮勢必推升消費動能。桃園百貨商場加碼一系列優惠搶買氣，不只福袋抽好禮，還有情人節特賣，珠寶名表買千送百，以及抽紅包等活動，讓大小朋友出遊滿載而歸之餘亦能省點小錢。

因應年節期間添購新衣、居家用品及聚餐多元需求，Global Mall推「點數、禮券多重回饋」、「多元業種滿額贈」，於桃園A8、A19店點持Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿3000元最高送500元＋300點，最高回饋率19％，另針對服飾、居家生活及高單價的家電、健康器材不同業種也推多波段滿額贈，好比2月9日前於指定居家生活櫃位刷Global Mall聯名卡單筆消費滿2000元送100元電子商品禮券。

因應餐飲需求量大，加上物價上漲造成外食花費大增，繼去年周年慶首推餐飲10％回饋大獲好評，今年車站店林口A9首度推「月月饗樂回饋」，於指定餐飲刷Global Mall聯名卡當月累計滿1500元送100元電子商品禮券。

新春試手氣方面，桃園機捷沿線福袋以生活住居為主題，桃園A8於初一起開賣200個福袋、林口A9為初一起開賣50個，每袋999元，內含多項生活居家用品包括平底鍋、保溫杯、珪藻墊等，同時雙店將於福袋中再共同加碼抽價值2萬9900元的iPhone15、福容大飯店A8精緻單人房乙晚等；桃園A19同樣於初一起推出福袋共200袋，每袋999元，福袋包括馬卡龍咖啡機、平底鍋等，還可享現場加碼抽BEREST按摩椅（價值4萬9800元）、Segway滑板車等。

台茂購物中心於2月特別推「情人節特賣」及「春節特賣」。前者包括14日前名表（Mido、TISSOT、SEIKO等)滿6000送600元商品劵、珠寶區滿1萬送500元商品劵等。後者8日至19日專屬卡友禮活動，積點消費滿1500元可兌換100商品券，限量3000份及12家銀行滿額送商品券。桃園最大「迎春年節美食匯」即日起至2月6日，在B2樓微笑劇場，共27家廠商，提供數千件年節必備美食，現場有4大主題展區，包括現做美食實演區、人氣伴手禮、泰國團購美食、金門澎湖外島美食及澎拜年貨等品項。

台茂初一到初五天天安排精采表演節目，大年初一有媲美賭城拉斯維加斯等級的世界魔術大秀「超視覺魔幻秀」；大年初二則是「祥龍絕藝特技」；初三為「碰碰狐＆鯊魚寶寶見面會」；初四是「火龍焰舞迎新春」；初五則是「戀愛搖滾曲-板凳樂團」。10日至14日「春節市集」集結36家受歡迎攤位及餐車，讓民眾能夠品嘗各式經典美味。

大江購物中心於大年初一攜手館內品牌推出限量福袋供民眾試試手氣，PLAYBOY推出比福袋還大的「福箱」驚喜價1500元，箱內隨機商品有品牌背包、配件等總價值超過7000元以上，限量300組，開賣前已有不少老主顧前來詢問。PORTER龍年限量福袋價值8500元起，限量價2999元。三麗鷗粉絲們，絕對不能錯過的funbox麗嬰國際的三麗鷗過年福袋，日本限量款外袋印有三麗鷗家族Hello Kitty、大耳狗等超人氣角色，大型背袋既實用又療癒，售價999元。

大江購物中心將於2月10至12日連續三天，免費發送桃園在地景點「迎富送窮廟」發財金，共計四款、隨機發送，為民眾送上滿滿祝福與好運，此外，訂閱大江Youtube頻道「江子好嗎？!」還可參加抽開運紅包活動，有機會獲得購物金888元、挑戰者汽車美容券、價值2600元以上的泡泡瑪特公仔等好禮。

於2月初進駐大江購物中心一樓的D＋AF.、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG、METRO T等超人氣品牌，新春期間勢必吸引大批顧客前來選購。此外，春節連假期間正逢西洋情人節，業者特別於2月10至14日加碼回饋贈送電子現金券，於化妝品、香氛、內衣及飾品當日累計滿3千元送200元，鐘表當日單筆滿5千元現抵250元，珠寶、點睛品和鎮金店當日單筆滿萬元現抵5百元。