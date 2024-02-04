山上水道博物館波斯菊花海正盛開。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

下周迎來農曆春節7天連假，每年春節水道博物館花海景觀都是榜上有名的賞春景點，今年除了傳統波斯菊還增加油菜花，目前正盛開，黃、橘相間的花海，搭配百年紅磚建築，花叢間還有小鹿造型裝置藝術，近日已吸引民眾造訪拍照，「好好拍」、「太美了！」

館方表示，每年春節的金色波斯菊花海已是指標性的景點，今年除了波斯菊花海，園區也首次嘗試種植油菜花，目前盛開一整片，非常討喜，花期預計將持續到元宵。

文化局長謝仕淵指出，水道花海緊鄰園區內的送出唧筒室，是日據時期的建築，現已為國定古蹟，因是日本明治維新後的建築表現，有明顯洋式風格，搭配大片花海，就像歐洲庭院景觀，更是全國古蹟少見能夠同時欣賞「建築」藝術與「自然」之美的景點。

館方表示，每年底就會開始計算春節與花卉開花期，為的就是讓遊客們可以在春節時入園與家人親友一起欣賞美麗春景，留下美好回憶，但有鑑於前幾年，熱情民眾過於「親近」花叢，導致花海景觀遭踩踏，館方也不呼籲遊客，賞花取景時務必保持距離，避免摧殘花海。