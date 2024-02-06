全家「威德雙酵益生菌」，850元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

正官庄「紅力超人益生菌粉30入」，官網價830元。（正官庄提供／朱世凱台北傳真）

過年大魚大肉下肚後，就怕消化道卡卡鬧脾氣，不少人想維持順暢力，目光自然放到益生菌上。據「引客數據」統計，去年益生菌市場營收較前年成長21％，且女性消費者占7成，盼透過好菌維持機能運作並擁有好氣色。

國家衛生研究院統計，82％國人綠色蔬果攝取不足。民眾想維持順暢，除了調整飲食、增加水分攝取，靠益生菌改變體內細菌叢生態也是好辦法。黑松生技H＋主打「黑松青汁酵素益生菌」，內含11種高活性乳酸菌、19種消化酵素、3種綠色超級食物，適合調理體質，2月限時優惠第二件7折。

全家攜美國保健品牌威德Weider獨家開發「威德雙酵益生菌」，標榜青少年、上班族、孕婦、銀髮族都適用，嚴選專利菌種BC198和LCW23搭專利複合菌株，助攻順暢力，每盒30包方便消費者有需求時就近至全家購買。

正官庄則推出適合孩童補充的「紅力超人益生菌粉」，含7種益生菌與7種益生元，再運用品牌獨家專利高麗蔘培養製程，幫助孩子好吸收。15日前到門市及官方購物商城，單筆滿1000元再抽會員點數1萬點，滿指定金額還送ENOWPC行李箱等好禮。