高雄市交通局公布9處熱門景點周邊，提供共725格停車格免費停車。（高雄市交通局提供／任義宇高雄傳真）

本周末將迎來春節假期，高雄市交通局因應春節期間各大景點觀光車潮，宣布開放旗津、美濃等9處熱門景點共725格停車格免費停車，提醒停車時，應遵照各停車處所開放時間及相關規定。

交通局表示，春節期間各大景點預計湧現大量出遊車潮，為提供民眾更便捷的停車環境，交通局協調開放包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等，共9處熱門景點周邊10所學校、5處農田水利署工作站、5處高市府機關轄管場所及1處民間企業場所，做為臨時停車空間。

交通局長張淑娟提醒，各臨時停車空間場所開放時間略有不同，請民眾依現場告示牌面注意開放時間，及於每日規定關閉時間前離場，並遵照現場人員指揮停放；也應多使用大眾運輸前往，透過下載「高雄iBus」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便行程安排，亦可透過如高雄市即時交通資訊網、高雄市政府官方LINE及春節交通服務專線（07-2291533），掌握即時路況資訊。

另外，交通局於春節期間，會加強稽查高雄市民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時提出最高收費費率，並報交通局備查，業者可於最高收費費率範圍內依據市場機制進行停車收費，惟須於入口明顯處公告現行費率及期間，如有收費逾備查費率者，將依停車場法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。