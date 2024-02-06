今年過年蔬菜超便宜，大白菜、高麗菜很很便宜，葉菜類也是。（周麗蘭攝）

本周五（9日）就是農曆除夕，西螺果菜市場交易熱絡，每公斤平均交易價格僅16.7元！交易量從平時每日800公噸至1000公噸攀升至1500公噸，原因是氣候平穩，蔬菜生長良好，到貨量充足，菜價比去年最高峰時只有三分之一。

雲林縣長張麗善今（6日）一早到西螺果菜市場視察交易情況，菜車川流不息，到處都是裝滿蔬菜疊高的紙箱，西螺果菜市場董事長蔡德福、農業處長魏勝德、縣議員李明哲、西螺農會總幹事廖錦富、西螺鎮代會副主席廖秀娟陪同。

蔡德福表示，高麗菜盛產最近每日交易量都有230噸至250噸，價格仍是低迷，大白菜、大蘿蔔交易量也都很大，蘿蔔去年同期交易價格是每公斤13、14元，今年只有8元左右，對消費者很有利。

蔡德福說，很多青年回鄉種田，他們都採大面積耕作，從5公頃起跳，為維持工人持續上工，他們不間斷播種、收成，只要賣得出去為原則，有時甚至賺6個月、賠6六個月，保持著農人傳統好習慣「只問耕耘不問收穫」。

張麗善表示，西螺果菜市場交易量占全台三分之一，最近蔬菜價格很適合過年全家多補充纖維質，畢竟大魚大肉也是要配蔬菜才健康，她呼籲大家多吃菜。

縣議員李明哲說，寒假、暑假因團膳供應量少，菜價比較低，希望趁著年節全家吃團圓飯時多吃蔬菜，營養也比較均衡。西螺農會總幹事廖錦富說，今年菜價對消費者比以往過年更好買，價格非常穩定。

去年夏季間歇性豪雨時常發生，菜農復耕不易，菜價維持高檔約半年，去年10月小犬颱風的風勢造成大面積蔬果植株損傷，西螺果菜市場平均交易價格達48元左右。

雲林的高麗菜在10月中過後大面復耕，造成今年1月起價格直直落，帶動整體菜價往下探，西螺果菜市場1月初平均交易價只剩20元，目前約16元上下。

菠菜、花椰菜、小白菜、青江白菜、油菜平均每公斤價格都在12元至17元左右而已。