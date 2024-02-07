黃丞邦（左起）、陳玹宇、吳秉宸、黃禮豐寫春聯討好運。（三立提供）

三立BL劇系列《保留席位》及《恆久定律》二部劇的主角黃丞邦、陳玹宇、黃禮豐、吳秉宸湊在一起寫春聯，也較勁一下誰的字寫得比較端正，但四人的答案不約而同都是「小學」時代寫過，已經是很久以前的事了。

新世代年輕人現在過年，是否仍舊依照傳統過，黃丞邦家裡不會硬性規定過年在家，但他自己很在乎團圓飯和除夕守歲，有些事情一概比照傳統習俗，像初一不能洗澡、洗衣服、除夕一定要剩菜等都會做到。而他的「另一半」陳玹宇則笑說自己怕衰，初一要穿紅早起，圍巾、毛衣都是紅色帶來喜氣。

《恆久定律》剛推出不久，兩位主角黃禮豐、吳秉宸立刻受到矚目，黃禮豐笑說他在大學時期都還覺得和家人湊在一起過年好尷尬，不知要聊什麼，去年阿公去世後他覺得團聚好難得，發現也只有過年才會全家湊在一起，才開始珍惜到。而吳秉宸的爸爸跟阿伯合開海鮮餐廳，所以過年都會去餐廳吃，他也很頑皮從小到大都會評論年菜，「但我還是不敢講壞的啦！」而家裡也非常愛貼春聯，加上又是住三合院，每次一貼就要20多張。

四位現在都漸漸在演藝圈嶄露頭角，黃丞邦和吳秉宸也開始包紅包給家人，陳玹宇說他每年都有給紅包，但家人都退回，「因為自己是大孫很被疼，家裡觀念沒結婚都是小孩，那乾脆就不要結婚一直拿。」他表示別人給的紅包父母真的都會存進去，他18歲時，父母就把存摺交給他自己保管了，但他有個習慣，就是所謂「壓歲」，紅包會放枕頭下一陣子。黃丞邦也笑說不會在乎錢都跑去哪了，因為爸媽也會包很多紅包出去，所以也不會計較錢放在誰那。

四人笑說他們都應該算是守舊派吧，就像陳玹宇過年瘋狂拜拜，一天一間廟宇祈福，「因為我愛熱鬧，所以都會去人多的地方。」而吳秉宸愛開車，所以過年就充當司機，陪媽媽回娘家過年拿紅包。