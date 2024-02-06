大樂透春節加碼活動從今（6）日開跑。派彩結果，本期（2／6）頭獎槓龜，為6連槓，貳獎有3注中獎，每注獎金126萬3024元。台彩表示，下期（2／7）預估銷售1.9億元至2億元，頭獎累積金額預估上看2億元。

大樂透除了從2月6日起連續19天開獎，創史上最長連續開獎的天數，而且2月6日至2月10日還加碼送出360組百萬紅包，每期會加開1組獎號，對中任6個號碼就可獲得「春節大紅包」獎項。本期大紅包開出26組，總中獎注數為29注，其中23組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為26組，剩餘334組，明天（7日）將繼續加開大紅包獎項。

大樂透第113000011期今（6日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為14、19、23、26、34、40，特別號為05。「春節大紅包」獎號為01、03、07、15、17、20、25、29、45。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。