過年必買刮刮樂試手氣，一名在彩券行工作8年的女網友分享，根據她的經驗，比較推薦大家買200元、500元和2000元的刮刮樂，特別是500元的刮刮樂，有些款式每本至少有一張5000元的獎項，她跟同事記下還沒開出5000元獎項的那幾包500元刮刮樂，從中選購，結果爽中6張5000元，共3萬元。

一名女網友在Dcard上分享，她在彩券行工作快8年了，過年必買的刮刮樂面額100元、200元、300元、500元、1000元和2000元等6種可選購，其中一張2000元的刮刮樂，通常只要快要過年才有。至於這麼多種刮刮樂到底買哪種好，她個人認為200元、500元和2000元的刮刮樂都蠻值得買，其他就沒那麼推。

女網友表示，100元刮刮樂不推是中獎率低，不是沒中就是中100元，開出頭獎的機率很低，不過至少可以回本；300元的刮刮樂則是因為比200元貴，但中獎率沒高到哪裡去，最多也就刮出15000元；1000元的刮刮樂她超級不推，因為刮了不是沒中，就是只中500元，連要回本都很難。

女網友也說，她很推200元的刮刮樂，中獎率雖然沒多高，但勝在款式多，不過提醒大家要買就選頭獎200萬的那款，那種中獎機率50％的很容易沒中，要不就只中200元回本；500元的刮刮樂很不錯，但不要買100％中獎率的，因為很多獎項都只有100元，中了跟沒中一樣，若選頭獎500萬的，一中獎就是500元以上，且每本都有一張5000元的獎項可以中，運氣好挑中就很爽。

女網友分享自身經驗說，某年過年值班，她和同事特別留意每一本500元的刮刮樂是否已被刮出5000元獎項，如果還沒有，她們下班就會從那幾包中選購幾張來玩，結果還真的幸運中了6張5000元，中獎總金額高達3萬，真的爽。

女網友表示，最後是過年才出的2000元特別款，這個她倒是蠻推薦大家買，因為2000元的刮刮樂真的是拚運氣，從1到18中選個號碼，會中就是會中。不過提醒大家，刮刮樂純屬娛樂，大家勿過度沉迷。