農曆春節只剩2星期就到了，準備紅包是一件相當重要的事情，一名去年才剛畢業的民眾想知道，若只包給父母一人6000元會不會顯得很不孝，結果讓其他人都看傻，驚呼這數字給得超多。

一名網友昨（29）日在「Dcard」表示，畢業後第一份工作的月薪是3萬8千元，考慮後認為，若要硬著頭皮包萬元紅包給爸媽不是不行，但這樣的話生活就會比較吃緊，如果只各包6000元的話感覺比較適合。

「以前當學生都好期待過年可以拿紅包，沒想到有今天這麼煩惱過年的時刻！」原PO透露，因為自己是獨生子的關係，過去爸媽都包很大一包，最少都是1萬2千元起跳，甚至爸媽一起包的時候，至少都會有3萬6千元，想知道如果自己真的只有各包6000元給父母，會不會顯得很不孝。

其他網友則認為「有包就很好了，剛畢業財力跟父母怎麼比，吃緊就包個3600吧，心意到父母就很開心了」、「我出社會第一年包給爸媽和爺爺奶奶3600就被嫌多，甚至還想給我存起來（存回我戶頭），討價還價後至少收一包，我想你家人應該也和我爸媽很像 有這個心意他們就很開心了」、「給父母的紅包重在心，他們應該會體諒你，而且都快1/3的薪水了，什麼給的少」、「剛出社會先包個你覺得生活不吃緊的數字，逐年往上加個六百、八百、一千，加到跟以往父母包的差不多或多一點就先打住，有特別大壽再包大包一點」。

其他人也分享自己準備的數字，說「我第一年2000，之後這幾年都3600」、「畢業三年，前兩年都是3600，我男友都說我破壞行情，一開始包太高結果我妹都包不起」、「第一年6000，今年第二年包10000，平常沒有給孝親費所以過年包大包一點」、「我剛畢業才包3600，現在慢慢加到一萬，今年可能一萬二」、「剛畢業過年只包2000」、「我一個月6萬多，但我去年只包了3600」。