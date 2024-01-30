下周即將迎來農曆春節連假，台彩將在春節期間加碼，總獎金高達9.7億元。不過仍有不少彩迷希望趕在過年前中大獎，因此把握機會爭相下注。台彩表示，大樂透本期（1／30）頭獎獎金保證1億元。最新獎號已經出爐，快來看看中大獎的是不是你。
大樂透第113000009期今（30日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為07、19、30、38、40、45，特別號為27。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
下周即將迎來農曆春節連假，台彩將在春節期間加碼，總獎金高達9.7億元。不過仍有不少彩迷希望趕在過年前中大獎，因此把握機會爭相下注。台彩表示，大樂透本期（1／30）頭獎獎金保證1億元。最新獎號已經出爐，快來看看中大獎的是不是你。
大樂透第113000009期今（30日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為07、19、30、38、40、45，特別號為27。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。