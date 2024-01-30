下周即將迎來農曆春節連假，台彩將在春節期間加碼，總獎金高達9.7億元。不過仍有不少彩迷希望趕在過年前中大獎，因此把握機會爭相下注。台彩表示，大樂透本期（1／30）頭獎獎金保證1億元。最新獎號已經出爐，快來看看中大獎的是不是你。

大樂透第113000009期今（30日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為07、19、30、38、40、45，特別號為27。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。