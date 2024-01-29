農曆春節即將到來，看著別人年終加尾牙，獎金獎品領到嗨，是不是也很羨慕？台彩公司保證，威力彩本期（1／29）頭獎獎金仍有2億元。最新獎號已經出爐，趕緊拿起手邊的彩券對獎，下一個數錢數到手軟的人或許就是你！

威力彩今（29日）晚開出第113000009期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為06、15、22、25、32、36，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。