對多數人來說，財來財去有如鏡花水月，真正到了需要用錢的年紀，才赫然發現自己手上所剩無幾，但也有些人守得住財富，越老越有錢花，《搜狐網》盤點12生肖，其中4生肖就擁有這樣的富貴命，他們不僅老有所依，還能越老越旺，福氣財運不衰。

▌生肖虎

虎年生的人貴氣旺盛，一生不會平凡或虛度，而是飽經歷練終成大器，隨著年紀的增長，屬虎的人生意頭腦更好，中年經商可得富貴，而長期積累下來的社會人脈也極有價值，所謂「得道者多助」，他們越老越有人幫，越不缺錢花，特別是1962年出生的人老來常有喜事。

▌生肖猴

猴年生的人靈巧機敏，賺錢門路條條通，不用等到年紀大，就能比同輩賺到更多錢，但是不可否認，他們年輕時會賺錢更會花錢，得等到相對成熟的年紀，才能學會如何珍惜金錢，當他們懂得開源節流，就會越老越不缺錢，社交圈裡也處處是偏財，特別是1980年出生的人腦子永遠不會生鏽，整個後半生都不缺錢花。

▌生肖狗

狗年生的人性格穩重而踏實，懂得用自己一生累積的錢財，換取中晚年的衣食無虞，他們多半非常節省，能克制自己的消費慾，為的就是讓自己老有所依，隨著年紀的增長，他們存下來的錢逐漸顯示出作用，讓他們老來不缺錢花，特別是1970年出生的人越老越有「金運」。

▌生肖馬

馬年生的人最輝煌得意的時光，會在35歲後才開始走運，事業由虛轉實，機遇連連，直到中、老年都不會缺錢花，不變的樂觀個性和遇事越挫越勇的性格，將伴隨屬馬的人一生，讓他們老有所依，度過安詳富足的中晚年，尤其是1978年出生的人中年財運最旺，福氣常旺不衰。