南投家扶27日舉辦志工聯合授證暨尾牙餐敘，由家扶同仁帶來舞龍耀新春，預祝新的一年好運龍總來。（南投家扶提供／馮惠宜南投傳真）

南投家扶今（27日）舉辦志工聯合授證暨尾牙餐敘，由家扶同仁帶來舞龍耀新春，為2024年扶幼工作帶來龍馬精神，預祝新的一年好運龍總來，餐敘中也穿插龍郝笑比手畫腳娛樂現場，典禮在家扶同仁感恩及載歌載舞下畫結尾，其樂融融。

南投家扶扶幼委員會主委陳學堂感謝322名後援團體一同支持家扶扶幼工作，共同服務縣內2700多名幼童，除專業社工人員個案服務外，另有大大小小數百個方案、活動等同步進行，包含南投家扶兒少培力館落成、青少年社區據點開辦、夏令營、冬暖慈幼園遊會等大型活動。

目前南投家扶有展愛服務隊、溫媽媽愛家服務隊、家扶之友會，以及社會賢達人士組成的扶幼委員會，一起陪伴南投孩童走向前途無量的未來，健康生活、事事龍順心。

南投家扶主任李雅婷深深一鞠躬感謝後援團體在背後默默支持及協助，2023年志工各項活動服務量共計有740人次3780.5小時，在各大活動皆可看見委員及志工溫暖的身影，每位委員及志工大哥大姐有錢出錢、有力出力，不計較是否留名、有所回報，只為了給南投孩子最好的支持與陪伴。