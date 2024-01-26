迎接過年很多人會買彩券試手氣，台彩公司表示，桃園一名年約50歲的男子，4天內接連刮中2個「2000萬超級紅包」100萬大獎，開出獎項的彩券行，則透露前幾天才請金雞到店裡供奉，馬上就讓客人幸運中大獎。

桃園這名幸運兒一開始先到楊梅區環南路「金大發彩券行」，買了一張「2000萬超級紅包」，第一次買2000元刮刮樂就幸運刮中100萬元；該民眾過2天再到楊梅區大成路另一家「馬上贏投注站」買了3張「2000萬超級紅包」，又順利刮中100萬元。

金大發彩券行代理人吳小姐說，店裡前幾天才供奉金雞，隨即客人就幸運刮出大獎。「馬上贏投注站」代理人李小姐則驚嘆這位客人運氣超旺。

台彩在2024 年新年發行每張售價2千元的刮刮樂「2000萬超級紅包」，頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元1000個，總中獎機率為69.33 %。