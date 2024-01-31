農曆春節將至，許多人都會返鄉團聚吃年夜飯。一名網友透露，父母相繼離世，今年第一次迎接沒有父母陪伴的新年，但姑丈一家卻邀他「回家」過年，直言「姑姑、姑丈就是你的家人」，讓他瞬間淚崩，貼文曝光後，暖哭全場。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，父母已相繼離世，今年是他第一次沒有父母親陪伴過年，「媽媽出殯第37天，爸爸在睡夢中也走了，留下沒有兄弟姐妹的我一個人」。

怎料，原PO卻收到姑丈傳來的訊息，邀請他到家裡過年，「你父母不在了，就只剩姑姑一個親人。從此以後，姑姑、姑丈就是你的家人」，更囑咐他「過年你就回家來知道嗎？」，一收到訊息讓他瞬間淚崩，怎麼也止不住眼淚，「也不知道怎麼回覆，真的只想哭」。

貼文曝光後引發熱議，網友看完都被暖哭，紛紛留言表示「姑丈人真溫暖，年節可以去走走，也好！」、「不要不好意思拒絕，就回家去團聚」、「很溫暖的姑丈，新年快樂喔」、「加油，人生的路，會越來越好！」、「有這種姑姑，姑丈真的很幸運！所以你不是一個人喔！還有愛你的親人」。