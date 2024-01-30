下周就要過年，很多人開始置辦年菜，一名網友分享，近年來超夯的年菜料理「烏魚子」，他真的不懂好吃在哪裡，很好奇有沒有人跟他一樣，引起網友熱議，兩派人吵翻，有人指烏魚子很鹹又很腥，真的很難吃；但也有人說高檔的烏魚子烤一下，香氣逼人，搭配清爽的蘋果或小黃瓜一起吃，超涮嘴。

一名網友昨天在PTT上分享，就快要過年了，最近看到很多人在團購烏魚子，說烏魚子超級好吃，可以為今年的年菜加菜，但他個人吃過好幾次烏魚子，不懂到底好吃在哪裡，很好奇有沒有人跟他一樣。

貼文引起網友討論，引起兩派人吵翻，有些人認為烏魚子雖然被稱為高級食材，甚至是年菜必備料理，但說實話真的很難吃。「真的吃不懂烏魚子，只記得很鹹」、「處理不好或太便宜的都超難吃」、「貴又難吃」、「我也不懂，這輩子沒花錢在烏魚子上過」、「難吃、黏牙又腥臭」。

不過也有網友認為，烏魚子超級好吃，但處理的方式要正確，「要加高粱+薄烤，這樣弄出來又香又好吃」、「不要為了貪小便宜買最便宜的，有點價格的薄切後拿去烤，真的很好吃」、「配蘋果超爽的，想出來的人是天才」、「搭配小黃瓜吃很清爽，口感超讚」。