苑裡李綜合醫院成立兒童發展聯合評估中心成立，現場貴賓合影。（李京昇攝）

物理治療師訓練早療的孩童。（李京昇攝）

農曆過年前苗栗縣府送給海線鄉親一個大紅包！苑裡李綜合醫院今年獲得衛生福利部國民健康署補助，建立兒童發展聯合評估中心，讓有發展遲緩的孩童，能夠接受評估、復健治療，院方5日舉行啟用儀式，未來苗栗海線鄉親不用再舟車勞頓，也能讓有需要的孩子得到適當的治療與評估。

苗栗縣政府衛生局表示，為恭醫療財團法人為恭紀念醫院及大千綜合醫院皆設有兒童發展聯合評估中心，根據兩中心資料統計顯示，0到6歲有疑似發展異常共938位，經兒童發展聯合評估中心評估確認為遲緩共825位，年齡以「3歲以上未滿6歲」個案較多，計538人佔72.96％。在功能性診斷以「語言」發展遲緩最多，共計683人次，占36.56％。

另，依據衛生福利部社會及家庭署發展遲緩兒童早期療育服務通報概況，推估苗栗縣每年疑似發展遲緩兒童門診服務需求量約1200位，今年補助苑裡李綜合醫院擴增1處兒童發展聯合評估中心，整合小兒神經科（小兒科）醫師、兒童青少年精神科醫師、復健科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師及社會工作師等專業評估人員，提供完整評估，減少家長陪同就醫時舟車勞頓及等候時間。

今年苑裡李綜合醫院於中華護理之家成立苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心，提升海線醫療資源，為疑似發展遲缓兒童提供「可近性」服務據點，5日縣長鍾東錦、李綜合醫療社團法人董事長李順安以及地方民意代表等人，共同為苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心揭牌啟用，期許0至6歲的孩子能在黃金發展期能及時掌握療育契機。

鍾東錦表示，李綜合醫療社團法人董事長李順安帶領醫療團隊對苗栗的海線醫療貢獻有加，而每個孩子都是寶貝，面對孩子有疑似發展異常問題，能夠及早發現再交由專業醫師評估、治療是最重要的，把握黃金發展期及時給予治療、復健，相信未來一定能好好的成長茁壯，成為國家棟梁，縣府團隊與李綜合醫療團隊絕對會全力以赴，也希望通苑地區一起發展，讓苗栗每個角落都能幸福快樂。

李順安說，李綜合醫院3年前便投入兒童早期治療的行列，目前院收治63名個案，年紀皆在6歲以下，都是發展遲緩或領有身障證的兒童；評估中心啟用後，有專業團隊人員，提供動作、認知、語言、聽力、神經、家庭功能等各方面發展評估，經過評估確認後，讓遲緩的孩子可以提早接受治療。