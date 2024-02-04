余文中盼望苗栗市長寶座能留在國民黨。（余文忠提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍轉戰立委成功，所遺職缺將補選，國民黨透過黨內以電話民調初選，4日確定由縣議員余文忠投入補選。「要讓苗栗市長留在國民黨！」余文忠表示，這次民調展現國民黨尊重民主的結果，為了苗栗市未來，還不能鬆懈，接下來會全力以赴，迎接即將到來的苗栗市長補選工作。

余文忠說，他很感謝鄉親的支持，讓他可以在國民黨民調初選，以些微差距勝出，同時也感同黨縣議員鄭碧玉、楊明燁，讓他們能夠透過公開、公平、公正的民調完成初選，展現國民黨尊重民主、尊重苗栗鄉親的態度。

他表示，他提出的政見中，包括長輩生日禮金再加碼，65歲至100歲以上人瑞，從每人500元到1萬2000元禮金，加碼到每人1000到1萬5000元禮金；推動免費醫療與休閒專車，結合縣內敬老愛心卡與愛心團體，定期開出苗栗市免費醫療專車、苗栗市健康休閒專車，來照顧長輩需求。

還有成立單一窗口「敬老服務馬上辦中心」，透過簡化流程、提高便利性，同時增加功能性，幫助每個家庭與長輩解決所遇到的困難。他說，希望透過各項基礎建設與福利提升讓「苗栗市敬老照護再升級」，打造宜居安老的幸福家園。

余文忠強調，未來若有幸當選市長，將與苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、陳超明3位鐵三角，戮力為苗栗鄉親服務，他期盼努力為國民黨打拚，讓苗栗市長可以留在國民黨。

國民黨確定人選後，民進黨曾表態不出席補選，預估將推派縣議員徐筱菁投入選戰，還有苗栗縣議員禹耀東將以無黨參選，苗栗市長補選確定至少將形成「三腳督」局面。另，前苗栗市民代表會主席楊喬安也有意投入補選，屆時也可能成為「四腳督」局勢。