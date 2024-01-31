苗栗市長邱鎮軍成功轉換跑道，成為苗栗縣二選區新科立委，2月1日將上任，因剩下2年多任期，依法將辦理補選。藍營多位議員表態參選，因此協議採民調推派人選，針對苗栗市長補選，苗栗縣黨部31日指出，擬定2月1日至2月3日傍晚3點到晚間9點採電話民調，預計民調結果將在 2月4日上午11點在縣黨部公布。

邱鎮軍當選苗栗縣二選區立委，將辭去市長職務，並在2月1日上任，由於所剩任期超過2年，依地方制度法規定，邱鎮軍辭職日起3個月內必須辦理補選。

而在邱鎮軍當選後，國民黨多位議員表態參加補選，包括余文忠、鄭碧玉、楊明燁、禹耀東等議員，經縣黨部協調後，除禹耀東稱自己已不是國民黨，將以無黨身分參選外，其餘3人都同意採電話民調，來推派人選，避免票源分散。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰表示，這次苗栗市長補選初選，是根據 1 月 18日黨部協調會決議，由苗栗縣長鍾東錦、準立法委員邱鎮軍共同作為見證人，會議中決議初選產勝出方，將代表國民黨參加市長補選候選人，其他兩位願意接受民調結果，並全力支持初選勝出市長候選人，同時勝出者也是鍾東錦縣長、準立委邱鎮軍所共同推薦國民黨補選市長候選人，絕不能容忍脫黨參選到底、抑或反輔選情事發生。

邱一峰說，民調公司由3人各自推薦，民調結果2月4日將在縣黨部公布，民調最高者將由提名或徵召方式投入補選。也因苗栗市長補選時間極為緊湊，為推出最強候選人，期望透過公平的初選方式，產生國民黨補選苗栗市長提名人。

他期盼2月1日至2月3日傍晚6時至晚間9時，接到民調電話的苗栗市民可以大聲說出支持的候選人，況且現在正是需要黨內團結一致的關鍵時刻，唯有團結一致，才能夠共同打贏苗栗市長補選這一仗。

而根據會議內容，鍾東錦強調，他與邱鎮軍只會支持民調最高的人選，並盼另外民調較低2人能以大局為重，共同團結支持民調勝選者，若有人脫黨競爭，名不正、言不順，很難有贏的空間。