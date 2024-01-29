雲林縣麥寮鄉長蔡長昆2022年九合一大選尋求連任涉賄選，台南高分院判決蔡當選無效定讞，29日由雲林縣政府指派前雲林肉品市場副總經理邱良閱代理麥寮鄉長，地方則聚焦4月鄉長補選，目前有意參選者包括民進黨許忠富、無黨籍許志豪與許留賓，許志豪與許留賓都曾是民進黨員，3人票源重疊性高，預計將有一番激戰。

「麥寮鄉第19屆代理鄉長宣誓就職及交接典禮」，由雲林縣政府機要祕書張庭魁擔任監交人，邱良閱接過印信後表示他曾擔任立委張嘉郡的祕書，服務地區就是麥寮，接受過很多地方人士指導，因此對麥寮並不陌生，代理鄉長這段期間一定會與大家密切配合，全力推動政務，讓麥寮鄉持續進步。

地方民眾則聚焦4月鄉長補選事宜，各自討論選情，據了解，目前有意參選者包括前鄉長許忠富、前縣議員許志豪、現任縣議員許留賓，3人已開始勤走基層。許志豪與許留賓皆出席就職典禮，許忠富沒有出席。

地方人士分析，本屆麥寮鄉長選舉共有蔡長昆、許忠富、許志豪、林建鴻、林宜豊5人參選，最後由蔡長昆當選。外傳落選4人都有意願投入補選，經過整合，應剩許忠富與許志豪2人，加上已公開表態的許留賓，呈現「三腳督」局面。

許志豪指出，許多鄉親勸進他投入補選，經徵詢各方意見，應會再次參選。許留賓說要給鄉親多一個選擇，麥寮的事由麥寮鄉親決定，他敢為鄉親爭取福利發聲，鄉親的事情由他來奔走。

許志豪與許留賓都曾是民進黨員，許志豪因參選本屆麥寮鄉長退黨；許留賓則是為了參選縣議員退黨。民進黨許忠富面對昔日黨內同志，預料將有一番激戰。