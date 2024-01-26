雲林縣長張麗善26日到虎尾鎮堀頭社區長青食堂發贈每人1顆茂谷柑，縣議員黃美瑤、虎尾鎮代會主席林嘉弘不約而同到場，當場宣布參選虎尾鎮長補選並向現場長輩拉票。

雲林縣府運用公益彩券盈餘採購縣產茂谷柑為全縣169處長青食堂加菜，全縣161處社區照顧關懷據點的長者及志工都每人1顆，總計約2萬人。

張麗善26日到虎尾鎮堀頭社區發展協會發茂谷柑給老人家，除新科立委、虎尾鎮長丁學忠陪同外，鎮代會主席林嘉弘、縣議員黃美瑤也都到場，4人均發言致詞。

丁學忠表示，2月1日他就要上任立委，台北他住不習慣，一定會每天來回，只要我們有需要他的地方拜託里長打通電話給他，大家一定還會常常看到他。

黃美瑤接著致詞感謝縣長張麗善，恭喜丁學忠當選立委，她也要報告一個消息，這次虎尾鎮長選她也會參選，希望長輩們照顧她、支持她。

鎮代會主席林嘉弘接著致詞說，這次他也要參選鎮長補選，鎮公所的業務他最瞭解，未來虎尾鎮公所發展的方向他也最清楚，所以拜託大家支持鼓勵他，他一定用最快的速度無縫接軌鎮政，接替丁立委留下的政策，他會認真執行。

丁學忠擔任虎尾鎮長5年多，臨危受命接受國民黨徵召參選一選區立委選舉，以3000多票之差擊敗現任的蘇治芬，2月1日將就職立委，虎尾鎮長由祕書吳秀儀代理，補選日期可能是4月13日。

林嘉弘是調解委員會秘書出身，現任鎮代會主席，他是無黨籍。黃美瑤前年順利連任縣議員，目前也是無黨籍。