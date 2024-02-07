春節親友團聚肯定要合影留念，此時若有拍照神器就能留下美好回憶。 Pixel 8 與 Pixel 8 Pro 的使用者可以利用完美合照功能，透過在手機上運行的 Google AI 運算，幫助你從一系列拍攝的照片中，將相似的照片融合並重組成所有人都看向鏡頭的瞬間，或者你也可以從一系列照片中自由挑選最適合的表情，讓團體合照更完美。

Pixel 8 Pro專屬的「影片強化器」即使是在夜晚或低光源環境下錄製影片也不擔心。（Google提供／古明弘台北傳真）

其中Pixel 8 Pro專屬的「影片強化器」功能，可以透過 Google AI 技術運算攝影模型，進一步自動調整色彩、亮度、穩定度和畫面顆粒，提升影片錄製的效果。你只需要在錄製影片前，先開啟影片強化器功能，影片在拍攝結束後會自動上傳至雲端進行調整。影片完成調整後，會再透過通知，讓你比較兩支影片在調整前、後的細節和畫質差異。

此外，透過Google AI技術，Pixel 手機能加以修復與調整，幫助你留下假期間與親朋好友共度的珍貴時光。廣受大家喜愛的「魔術橡皮擦」，能夠幫助使用者自動辨識照片中的干擾物體，讓你可以移除照片中不小心入鏡的路人與干擾物，或是淡化色彩讓他們融入背景之中。

過年除舊佈新，手機桌布也要換新。在Android 14中，透過桌布選項中的「表情符號工作坊」，可以挑選自己喜愛的表情符號，或是搭配具有喜氣寓意的表情符號，像是橘子、福袋、龍、鞭炮、鳳梨等，運用不同排列組合與顏色搭配來展現自己的獨特創意，打造獨特又趣味的手機桌布。