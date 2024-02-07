去年美國科技7巨頭漲幅超越標普500指數，可能成為過去式。國外分析師指出，美股今年將由AI 5大巨星擔綱要角，其中台灣的台積電也上榜，是5檔中唯一非美企業，顯見2024仍由AI族群掌控股市大局，投資人不妨多留意。

綜合外媒報導，華爾街分析師喜歡對股票分門別類，有利於投資人關注其中表現好的股票，而人工智慧（AI）將是這一波領先群雄的標的。

對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹 （Glen Kacher）列出主導今年美股的最新5檔股票，包括輝達、微軟、超微（AMD） 、台積電 和博通，並稱為「AI 5」

他提到，台積電是晶片產業最重要的公司，生產全球超過半數的晶片，像是輝達、超微設計最先進 GPU（繪圖晶片），沒有台積電代工，就無法讓AI產業大爆發。華爾街預估台積電2024年營收將成長22%至850億美元（約台幣2.66兆元），2025年再成長20%，營收超過1000億美元（約台幣3.13兆元）。

輝達最新營收年增206%，去年股價飆漲239%，預期漲勢將延續到2024年

；超微最強MI300 GPU，較勁輝達AI晶片H100／H200，超微今年迄今股價已上漲28%；微軟向AI龍頭新創公司OpenAI投資100億美元（約台幣3130億元），最近微軟市值超越蘋果搶下全球寶座；博通以多種方式開發AI新技術，5年內股價已翻漲逾3倍，值得投資人關注。

CNBC金融分析師克萊默（Jim Cramer） 在2017 年提出美股FAANG，當時五家科技公司分別為 Facebook（母公司Met）、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google（母公司Alphabet）。

去（2023）年美國銀行分析師哈奈特又將一組大型科技股命名為「七巨頭」，分別為Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟 、輝達和特斯拉。這7檔股票去年表現跑贏標普500指數，之所以能擊敗大盤，最大共同點是每家公司都以獨特的方式發展AI。

今年以來，這七巨頭股票幾乎呈現上漲，只有特斯拉1月逆勢慘跌23%。分析師克萊默認為，特斯拉應從七巨頭中剔除。