財政部昨（5）日發公告提醒，112年9-10月開出的特別獎中獎發票，目前還有3張尚未兌領，領獎期限至113年3月5日。財政部披露發票開立地點，分別為台北市富胖達股份有限公司的外送單、台北市生活廣場(義美食品)、新竹7-11門市。

據財政部「112年9-10月期統一發票1,000萬元特別獎未兌領清冊」顯示，目前3張未兌獎發票分別為：

1.foodpanda：臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓，外送費等，22元。

2.生活廣場(義美食品)：臺北市北投區石牌路2段201號(中正樓)，食品等，43元。

3.7-ELEVEN：新竹縣湖口鄉文化路55號1樓，食品等，190元。

財政部表示，目前尚有3張112年9-10月期統一發票千萬發票尚未領取，期限為113年3月5日。（圖財政部官網）

財政部賦稅署提醒，上述三張千萬發票領獎期限至113年3月5日，另外112年11-12月也開出特別獎中獎發票13張，目前合計有16個特別獎等待中獎民眾領取。財政部還提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，可節省4萬元印花稅稅款。

財政部補充，若為紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。