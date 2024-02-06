馬來西亞女星李元玲（本名：李美玲）是大陸知名鋼琴家李雲迪的徒弟，因高超琴藝被封為「鋼琴女神」，她以32C火辣上圍和纖細魔鬼身材迅速在網路上走紅，後被范冰冰的助理發掘進入演藝圈，曾到香港發展，出演多部電影，她時常會透過社群平台分享美照，完美外型令不少人羨慕，近日李元玲公布無修圖自拍照，真實模樣曝光在大眾面前。
李元玲近期曬出一組照片，畫面中她身穿緊身白色運動服，螞蟻腰毫無贅肉，腿部線條紮實，前凸後翹的身材搭配甜美臉蛋宛如AI製圖生產的人工美女，不過最後一張她卻放出素顏照，李元玲呈現躺姿，頭髮上還有一隻貓咪，而她卸下妝容後看起來頗為清秀，瀏海有些濕潤，難得露出樸素一面。
李元玲寫下：「跟素顏和解，最喜歡最後一張」，貼文獲得6.8萬人按讚，許多網友說：「最後一張很美」、「有分別嗎」、「素顏好看」、「自然簡單就是美」、「女神自拍都很美」。
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