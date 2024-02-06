經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》播出超過10年，每年春節期間仍在網路上不斷重播，吸引觀眾回味。而《甄嬛傳》裡反派一個一個爆紅成為話題人物，只有飾演「安陵容」的陶昕然人氣平平，還選擇結婚生小孩，被認為事業卡關；不過，近日陶昕然曬出29歲素顏證件照，網一看都直呼可惜她的美貌了。

大陸38歲女星陶昕然過去因出演《甄嬛傳》打開知名度，可惜的是她飾演的安陵容被認為是反派中最不紅的，她也曾自剖演藝事業沒大火，主因是自己選擇先結婚生小孩，但她仍自信地說，「我從來不後悔」；目前陶昕然仍有參加不少戲劇演出，社群每每更新也都製造不少話題。

今（6日）陶昕然在微博更新近況，透露自己護照過期要重新辦理，看著29歲時期的證件照，謙虛地說，「歲月真的是把殺豬刀啊」；畫面中的陶昕然濃眉大眼，幾乎素顏的樣子看起來相當有活力，完全不像她在《甄嬛傳》裡詭計多端又城府深的形象。

網友見到陶昕然10年前的證件照，美貌不輸那些靠著《甄嬛傳》爆紅的女星，紛紛留言感嘆，「安陵容原來這麼漂亮，近況也很美啊」、「大美人可惜了，等妳大紅大紫啊」、「可以憑美貌但是偏偏憑實力，那時候看劇都恨得牙癢癢，代表妳真的很會演啊」。