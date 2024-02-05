一名女子與男友交往期間，都是化妝出席，歷任男友都沒看過女子素顏的狀態，基本上都是帶妝睡覺，或者等男友睡著才卸妝，男友醒來前就畫好妝，沒想到這一任男友，突襲住家想說來個驚喜，驚見沒化妝的女子，居然提了分手，讓女子相當難過。

女子在網路《Zuvio》發文抱怨，女子表示自己化妝技術相當厲害，各式妝容都可以根據穿搭來改變，除了在家裡與家人同在外，出門基本上都會化妝，只是出門一下下至少也會畫眼妝。

女子自認化完妝後有90分以上，讓自己出門相當有自信，而就是因為這樣，歷任男友都沒看過女子素顏的樣子，但好死不死日前男友來突襲，看到他在家裡素顏的樣子，沒想到過沒多久就提了分手，主要是他無法接受女子素顏的樣子。

分手後姊妹們都勸自己活得這麼痛苦幹嘛，女子素妍也沒有很醜阿，而女子自己都覺得荒謬，居然是因為自己素顏被分手，心裡相當五味雜陳，自己安慰自己，至少有段時間不用化濃妝了。

而網友看到此篇抱怨文，紛紛留言表示：「好想看照片」、「真辛苦........愛與喜歡是建立在化妝」、「好想看妝前妝後」、「至少看清楚一個男人，拍拍！」、「可以開yt教人化妝」，而女子在文末祝福大家都可以找到好男人。