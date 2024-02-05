華碩物聯網事業部暨NUC事業部總經理趙國維表示，「ASUS IoT很自豪向市場揭示我們最新、最頂尖的解決方案，其能淋漓釋放次世代人工智慧、邊緣運算效能，同時在與Intel密切合作下，將大幅提升開發進程，支援每台裝置執行更多媒體串流，再加上出色的使用壽命，確保產品發揮長久價值。」

全新Intel Core Ultra處理器，AI效能較前代高出1.5倍，最多可搭載14顆核心、20個執行緒，運作功率達15瓦，搭載的動態架構，最多可結合6顆採用Intel 超執行緒技術的效能核心，以及多達8顆效率核心，且效能會因使用、組態和其他因素而異，搭配Intel 4製程，能為用戶帶來卓越的單位功率效能，成為新一代邊緣/物聯網平台的理想首選；此外，DDR5-5600記憶體亦有助實現IT/OT無縫整合，以及可靠的低延遲表現；強大的AI與自動化功能，則可簡化ASUS IoT解決方案運作，增進企業生產力。

EBS-S500W邊緣電腦，擁有豐富的連線及擴充選項，包括：USB 3.2、USB 2.0、USB-C和COM連接埠，同時內建可因應未來需求的M.2插槽，以支援LTE/5G和WiFi/BT等功能。