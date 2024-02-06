農曆年前，AIT高雄分處處長張子霖今（6）日拜會高市議長康裕成。（柯宗緯翻攝）

農曆年前，AIT高雄分處處長張子霖今（6）日拜會高市議長康裕成，雙方談及高雄25年來的改變，並期許高雄與美國關係能更上層樓；張子霖透露，非常喜歡高雄，有海鮮、美食和夜市，「唯一問題就是容易變胖」，兩人還相約找時間一起大啖台菜、海鮮。

張子霖去年8月上任、講著一口流利台語，今天一見面便祝福新年快樂，龍年行大運，讓康裕成感到驚喜和佩服；張子霖則被議長會客室懸掛2張相隔25年拍攝高流中心的碼頭照片驚豔，直呼高雄的變化之大。

席間兩人聊到對於2024年期許和目標，康裕成提及，高雄現在最需要的就是建設，如捷運黃線，期望能在中央經費挹注下加速推進；立法院席次重新洗牌，對高雄建設的支持是否改變，將是未來關注重點，但她保持樂觀。

康裕成也表達感謝過去AIT歷任處長對高雄的支持，也期待張子霖能以美國人的觀點，對議會和高雄提出建言。對此，張子霖則期待台、美除雙語教育交流外，還有更多元互動，讓彼此關係更上一層樓，他認為高雄非常有潛力成為國際城市，也期望協助更多美國公司看見高雄、投資高雄。

有趣的是，張子霖還向康裕成分享，他和家人非常喜歡高雄，有海鮮、美食和夜市，但唯一的大問題就是容易變胖；康裕成笑說，期望張處長與家人能在高雄留下美好回憶，並相約一起吃海鮮。