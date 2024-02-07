前總統馬英九今公布小年夜到初九，全台各地廟宇參香行程，今年也將親自發放手寫春聯和紅包袋給大家。馬英九除小年夜（8日）、初一（10日）在台北市外，初二、初也將到苗栗、新竹和台中參香發春聯。

馬英九今(7日)在臉書發佈春節拜廟行程，「馬上就要過年了。明天開始，我會在走春拜廟祈福時，親自發送手寫春聯和紅包袋給大家，祝大家龍年行大運，富貴龍總來！」

馬英九目前行程規劃，8日小年夜將在台北市文山區的興隆市場、興安宮、景美福興宮。10日初一將走遍台北市，到景美集應廟、行天宮、松山奉天宮、松山慈惠堂、松山慈祐宮。

馬英九也將在11日初二，回到苗栗通霄的馬家庄，以及新竹城隍廟。13日初四則到台中福康順濟宮、后里中社花市。18日初九則會在台北文山區的指南宮。

馬英九日前也在臉書秀出龍年春聯：「塵祛滋意送黑兔，歲則霑和迎青龍」，期盼去年的紛擾，就像衣袖上的灰塵，將隨黑兔遠去。新年的祥瑞，將伴青龍而來，福澤眾生，並公布全台各地的春聯索取點，「祝福大家新年快樂，萬事如意。」