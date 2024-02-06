農曆新年即將到來，政治人物也多會印製春聯送給民眾祝福，剛上任的立法院長韓國瑜，最新版的「龍耀吉慶」也出爐。據媒體報導，春聯有「金色韓國瑜用印」的夢幻逸品版，但僅在立法院院長室可見。媒體人黃揚明也透露，首批印製數量連1萬份都不到，這可能今年最難搶到的政治人物春聯。

黃揚明今（6）日在臉書貼出韓國瑜的「龍耀吉慶」春聯，落款可見韓國瑜的最新職稱「立法院院長」。

黃揚明透露，他昨天跟韓國瑜閒聊時，就問是不是會製作春聯，韓國瑜說已經在印製，但因就職離春節太近，因此首批印刷份數連1萬份都不到，「這可能是今年最難搶到的政治人物春聯，百萬韓粉要索取可能不容易喔！」

另據《鏡週刊》報導，韓國瑜的春聯並未大量印發，下午將陸續送至立法院各處室與委員辦公室，預料將掀起瘋搶嘲。且此次春聯將有特別款，即韓國瑜3字以象徵高貴、喜氣的金色用印，但該款式僅在立法院長室可見，對廣大韓粉來說，堪稱夢幻逸品，而少量印製款則是單純的黑色印刷。