受強烈大陸冷氣團影響，今天（8）各地偏涼，白天高溫在16度至18度左右，明天（9日）在華南雲雨區影響下，各地有局部短暫雨，接下來水氣逐漸減少，冷空氣要一直到下周二（13日）才會減緩。

中央氣象署資訊顯示，明天天氣潮濕寒冷，在華南雲雨區影響下，今晚至明晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，下半天水氣會逐漸減少，不過中部以北3000公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率；北部清晨夜晚溫度只剩11度，其他地區也只有13度，白天北台灣高溫約13度，中部、花蓮地區16度，南部及台東地區約19度。

此外，氣象署今日晚間針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣及連江縣發布橙色燈號的低溫特報，可能有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

明天下半天水氣逐漸趨緩。（圖／氣象署）

周六至下周一（10日至12日）強烈大陸冷氣團持續籠罩，北部、東北部感受寒冷，其他地區早晚也偏涼；周六基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，下周日東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，下周一僅東部及東南地區有零星短暫雨，水氣呈現越來越少的趨勢。

下周二冷空氣開始減弱，白天氣溫回升，不過清晨在輻射冷卻影響下，感受仍偏冷，日夜溫差較大，至下周三（14日）為止各地為晴到多雲的天氣，僅東南部地區有零星短暫雨；下周四（15日）水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨。