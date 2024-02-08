雲林高鐵綠園道其中一段浪漫的燈景。（雲林縣府提供）

雲林縣旅北鄉親上看200多萬人，春節是返鄉的重要節慶，除了自駕返鄉，搭高鐵最方便，雲林縣府交通工務局為讓返鄉遊子感受雲林的改變，在高鐵站大門正前方聯外道路「虎尾高鐵綠園道」布置龍年光環境，有龍神報喜、古龍戲影等意象，第一眼就充滿年味。

雲林高鐵綠園道白天景致。（雲林縣府提供）

雲林高鐵綠園道的空拍夜景。（雲林縣府提供）

雲林高鐵站前的綠園道如同雲林縣的迎賓廊道，縣府於2022年把中央分隔島型塑為高鐵綠園道，全長約1050公尺，人行步道寬度2至3公尺，周邊17公尺的範圍都充分綠化，設置綠蔭休憩廣場、口袋空間、景觀光廊、休憩平台，是雲林縣第一條綠園道。

迎接春節到來，交工局分別在雲林高鐵綠園道、農博園區布置特色光環境，1公里長的綠園道分段呈現「金色年華」、「星空投影」、「龍神報喜」、「金虎躍動」、「古龍戲影」、「幻紙燭光」、「糖露幻夢」、「櫻之夢境」意象。

農博生態園區則有「金龍報喜」、「炮聲龍龍」、「萬物向陽」、「植光農園」、「星月交輝」，展期都到4月30日。

縣長張麗善表示，家家戶戶呈現年節歡樂氣氛，雲林縣展開熱情的笑容、熱情的雙臂歡迎所有返鄉鄉親回到家鄉過年，也歡迎外縣市旅客年假期間能夠來雲林度假，盼鄉親旅客回到雲林下高鐵時，不妨停留片刻，欣賞眼前燦爛的光景。

張麗善推薦旅外鄉親10日至3月10日上古坑草嶺石壁賞櫻花漫步森林療癒基地；6日至25日到北港看「2024龍耀雲騰」燈會；3月底前可報名參加虎尾甜蜜追五分車活動。

交工局長汪令堯表示，雲林縣公共自行車租賃系統「MOOVO」智慧自行車及電動輔助自行車，現已擴及虎尾鎮24個點，農博園區是其中一點，目前騎乘MOOVO前30分鐘免費、電動輔助自行車前30分鐘僅需自付10元；若購買TPASS通勤月票，騎電動輔助自行車前30分鐘也免費。