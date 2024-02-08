農曆年節到來，台灣師範大學首度為住宿生舉辦春節圍爐活動，不只讓留宿的住宿生感受節慶氛圍，也讓僑外籍生體驗台灣的過年文化。

台師大於6日由校長吳正己率領一級主管舉辦住宿生春節圍爐活動。吳正己表示，宿舍是個大家庭，不論是總務處的硬體設施修繕、學務處的輔導作業，還是資訊中心的網路修繕，大家都花了許多心力，也常聽取同學們的意見與回饋，讓住宿生在學校過得更舒適，能好好學習與生活。

來自中美洲貝里斯的Josh同學，目前就讀國際人力資源發展研究所，他也分享自己在台師大生活的點點滴滴，吳校長特別贈與他台師大吉祥物「大獅兄」玩偶，並解釋其由來源於師大的諧音「獅」，期許Josh能在這裡學習到深厚的台灣文化。

來自馬來西亞歷史系大一周苡澈同學表示，雖然這是第3次在台灣過年，但還是第一次參加學校舉辦的圍爐活動，他提及馬來西亞與台灣的過年環節、形式、氛圍很相似，雖然今年不會回國，但父母會飛到台灣與他一起過年。

寒假期間留宿的電機系碩一吳士昕同學表示，研究所研讀期間，為了掌握研究進度，寒假留宿比較方便，這次圍爐活動，大家團聚在一起有過年的感覺，他也提到這次活動的開場曲，讓他有想家的感覺。