美女主播張齡予2023年轉換跑道，主持健康資訊節目《健康零距離》大獲好評，同時間她也專研各項證照，接連考上中餐丙級、咖啡、調酒、健康管理師、熟齡繪本推廣員等證照。迎接新的一年她接受時報周刊CTWANT專訪，大秀好手藝，親自下廚示範「脆溜麻辣雞球」、「茄汁瓦片魚」、「魚香茄子」三道年菜，她笑說：「這三道菜紅通通的，祝大家新的一年紅紅火火、喜氣洋洋。」

張齡予做菜前備料細心刀功也不賴。（圖／林士傑攝）

張齡予2022年結婚懷孕，同年9月初告假主播台待產、11月順利生下寶貝兒子「小班長」，今年除夕已計劃帶兒子全家一起回先生林子揚的花蓮老家過年，她直言很擔心小班長無法長時間待在車陣中，日前已開始訓練1歲多的兒子坐安全座椅，「去年小孩還小，這次是新的體驗，現在已經來回宜蘭過了，只是偶爾有哭鬧，但是還撐得住，到時不知道會發生什麼狀況？小朋友也是第一次搭這麼長程的車程，我們也在慢慢地教小班長適應」。

下廚時動作俐落，但張齡予對於家人不太捧場她的菜小小抱怨了一下。（圖／林士傑攝）

這次重回當初準備考照的「詮勝烹飪調酒補習班」與許美雲主任一同準備年菜，張齡予說做菜不難，只要搞清楚邏輯分別處理就好，「脆溜麻辣雞球」、「茄汁瓦片魚」、「魚香茄子」這三道年菜，從備料到上桌1小時內就能搞定。她透露自己口味偏重，下調味料經常不手軟，所以特別找了主任在一旁監督，避免下手太重，張齡予說今年還想加考西餐丙級證照，「這樣中西餐都會有基本概念」。

張齡予完美示範「脆溜麻辣雞球」、「茄汁瓦片魚」、「魚香茄子」三道紅通通年菜。（圖／林士傑攝）

她說：「當初會考中餐丙級是因為從小很喜歡做菜，但大家都不敢吃我的菜，想說考個證照比較有保證。」不過證照到手後拿了考試用的72道菜單給先生挑選，卻只挑了煎牛排、煎干貝兩樣，讓張齡予直嘆氣說：「那麼辛苦去上廚藝課，卻不享受成果，目前最捧場的是兒子，煮好打成嬰兒副食品都吃得津津有味。」

三道年菜秀色可餐充滿年味喜氣洋洋。（圖／林士傑攝）

去年4月正式轉主持，節目播出超過2百集，意外收穫不少長輩跟年輕女生的粉絲，自覺很有收穫，「我失智的阿公也都會看我的節目，他知道有孫女，但沒有辦法跟電視上的我連結起來，很開心自己孫女的形象可以一直活在阿公的心目中」。

張齡予與準備考照的許美雲主任一同準備年菜，她覺得只要搞清楚邏輯分別處理就好，做菜並不難。（圖／林士傑攝）

她也直言新的一年希望繼續深化主持，張齡予說不少人是因為轉戰節目主持後才開始認識她，「未來希望可以繼續接下正向的節目，像是親子、兩性等等，過去雖然在螢幕前10多年，但是都是新聞主播的樣子，現在很像是突破枷鎖，而且當媽媽之後看事情角度很不一樣，很期待不同的樣貌在公眾面前出現」。

從主播跨足主持界，張齡予主持健康資訊節目《健康零距離》大獲好評，播出已超過兩百集，收視更是同時段第一。（圖／翻攝自張齡予臉書）

脆溜麻辣雞球

材料：雞胸肉、小黃瓜、蔥、薑、蒜頭、花椒粒。

調味料：鹽、胡椒粉、米酒、太白粉、醬油、米酒、糖、白醋、番茄醬、水、香油。

做法：雞胸肉用鹽、米酒等調味料醃入味沾乾粉成球狀備用，小黃瓜丁過油備用。取鍋燒熱加入4杯油，油溫150°C放入雞塊，以中小火過鹽撈起。取鍋燒熱加油，放入蒜片、乾辣椒段、花椒粒、薑片、蔥段，以小火爆香至有香味，加入水，再加入雞球拌勻，最後加入小黃瓜丁，以中火拌炒均勻後即可。

茄汁瓦片魚

材料：鱸魚1條、紅蘿蔔、青椒、洋蔥、薑、鹽、胡椒粉、米酒、白醋、番茄醬、糖、香油、水。

做法：魚片以鹽、胡椒粉、米酒等調味料先醃過，與魚頭、魚尾沾太白粉，紅蘿蔔水花片、青椒片過油備用，取鍋燒熱加入5杯油，油溫160°C，一片片放入鍋中，待上色浮起酥脆後即可撈起，魚頭、魚尾炸酥後排盤，之後將鍋燒熱加油放入薑片爆香，加入白醋、番茄醬等調味料煮滾，依序放入魚片、紅蘿蔔片、青椒片、洋蔥片等，最後即可裝盤。

魚香茄子

材料：茄子、蒽、薑、蒜頭、豬絞肉、紅辣椒、辣豆瓣醬、醬油、酒、糖、香油、水、白醋、太白粉。

做法：取鍋燒熱加入4杯油，油溫 160°C，茄子過油至外皮起皺紋撈起備用，之後放入蔥末、薑末、蒜末及絞肉炒香，再加入辣豆瓣醬拌炒，加入茄子，小火燜煮2分鐘，加入紅辣椒末、太白粉水，撒上蔥花拌勻即可。

張齡予透露過年將帶著寶貝兒子「小班長」，全家一起回先生的老家過年。（圖／翻攝自張齡予臉書）

更多 CTWANT 報導