香港樂壇四大天王之一的郭富城外型英俊，當年一首經典歌曲〈對你愛不完〉紅遍全亞洲，2017年他與小22歲網紅方媛結婚，共同育有兩個寶貝女兒，最近天王嫂方媛曾經登上相親節目影片流出，只見她被問到過往的感情史時，老實回答自己有過六段感情，自爆：「花心是因為沒有找到喜歡的男生。」

最近大陸社群平台微博上流傳著25歲的方媛，參與貴州衛視的相親節目《非常完美》的影片片段，從影片中可見她被男嘉賓問到過去的感情經歷時，她表示曾有過六段不同的戀愛經歷，最短的只有三個月，花心是因為沒有找到喜歡的男生，其他的男嘉賓更是犀利詢問她對另一伴財力標準：「你說你未來的另一伴希望可以是門當戶對，我想知道你的門檻是？是否要向你一樣有個家族企業呢？」方媛表示不喜歡很有錢的男生，「對方也不一定要有家族企業」。

影片曝光後，網友們紛紛留言表示：「她當時真的好漂亮」、「一直都很漂亮，以前是小公主類型的」、「天王嫂真是厲害」、「她說話怎麼跟趙麗穎有點（像）」、「她長得好漂亮啊，跟別的網紅不是一個level的」

事實上，方媛曾在《非常完美》中告白一位帥氣男嘉賓仲尼，用舉牌的方式對他告白「你壞壞的眼神讓我感覺到距離，你浪漫的感覺讓我心神不寧，你的多情會給我帶來傷害，可是我依然相信命中注定」，然而仲尼卻拒絕她，認為兩人不適合。