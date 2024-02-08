網紅陳沂驚傳5日在台北街頭被毆，昨(7日)她發文分享收到「館長」陳之漢的慰問禮包後，昨晚也親上館長節目談遇到暴力事件後的感想，有人好奇她會不會因此變低調？她強硬表示不會改變大砲、嘴秋性格，喊話主嫌：「嘴不過別人，你就打人，輸家shame on you！」

陳沂昨分享收到館長的慰問禮物和卡片，自嘲館長終於不會稱呼她是「不好的女人」，昨陳沂現身館長Youtube節目，談到被打風波，她透露前幾天失眠、嚇到不敢睡覺，現在已經一步步好起來了，但還是有後遺症，不敢一個人出門，她被毆後很多酸民指她活該，她反嗆：「你覺得我嘴秋，你可以嘴秋回來啊」，認為對方就是贏不了，才出拳使用暴力。

陳沂強調自己不會改變嘴秋性格。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 Youtube）

Live【誰來Talk館】第九十八集 | 臺灣暴力天堂，打人五萬交保 | 也許我不同意妳的嘴秋，但我誓死捍衛妳說話的權利 | feat.@yi326326

陳沂說，不會因為惡勢力妥協就封口，不再說實話，自己平時評判的都是公眾人物，也是可接受公評之事，若因此退縮，就是間接證明暴力是對的，「我要告訴大家我就是這副德性，我沒有要改變，怎麼了？」並表示很多網友都很雙標，支持的名人被打不對，被打難道就是對的，她認為自己如果說錯話，大可以去法院提告她，讓司法給她懲罰，而不是拳頭大的說話就可以大聲。

陳沂日前開記者會控訴遭暴力對待。（圖／中時資料照片）

陳沂1月時曾神預言說：「是說我也嘴秋又白目，國中時同學就跟我說，要不是我長得漂亮，早就被揍了」，沒想到真的被打，今凌晨她自己轉發預言截圖，不忘幽默說：「事實證明，漂亮也是會被打的喔！不要以為漂亮不會」，網友回應：「笑死，妳就是這樣可愛」、「加油！早日康復！支持妳！」、「瓜哥: 下一位」、「凱莉現在484在瑟瑟發抖」。

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