網紅鳳梨（吳泓逸）雖然給人風流形象，但他與女友歐菈穩定交往4年，昨（6日）宣布已登記結婚喜訊，兩人從情侶升格夫妻。鳳梨今（7日）在社群曬出被問結婚有沒有洞房，他無奈吐遭醫師禁慾，因為他們太恩愛每天都洞房，更曝光驚人洞房次數，透露太頻繁會阻礙生育。

鳳梨今日在Instagram限時動態分享與朋友的對話截圖，內容是朋友問他跟歐菈新婚夜有沒有洞房，他毫不害羞地表示「每天都在洞房」，結果遭到醫師強制禁慾，因為他們次數太頻繁可能會阻礙生育；鳳梨接著脫口一個月行房次數多達26～33次，還開玩笑說1個月就搞完朋友1整年份。

鳳梨透露才新婚已經遭醫師禁慾，因為行房次數太頻繁。（圖／摘自鳳梨吳泓逸Instagram）

原來鳳梨在生日時曾透露，想要與歐菈有一個龍寶寶，他在結婚當天也罕見正經地說，「雖然我不太確定自己是否準備好了…但我會竭盡全力負起責任…也會好好保護我愛的人…」。

而鳳梨當初是因為與網紅罔腰交往，兩人也雙雙變成網紅，分手後鳳梨一度和罔腰鬧翻。不過，鳳梨爭議沒少過，他曾在節目上自曝有多位砲友「誰先懷孕就娶誰」；事後歐菈表示，「有時候節目效果，看看笑笑就好，不要因為一句話，去決定誰怎樣」。