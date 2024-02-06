網紅鳳梨（吳泓逸）過去曾捲入許多爭議事件，今(6日)一早他才發文暗指陳沂事件不單純，今午又拋下震撼彈，宣布與交往4年的「小秘書」歐菈登記結婚，兩人郎才女貌，引來許多粉絲留言祝福。

鳳梨稍早發文寫下：「我今天做了一個人生中的重大決定…雖然我不太確定自己是否準備好了…但我會竭盡全力負起責任…也會好好保護我愛的人…同時我要非常感謝志明哥及志穎哥…完成我老婆的心願…」，並曬出結婚證書、婚戒、和剛換好的新身分證，歐菈也回應：「未來請多多指教」。

鳳梨過去曾和罔腰交往，兩人也因此變成網紅，分手後鳳梨一度和罔腰鬧翻，先前罔腰鬧出懷孕疑雲，引來外界爭議，當時鳳梨曬出5點回應，強調自己不知情，並自嘲：「我怎麼會知道，我這個樣子看起來有像Doctor嗎？」兩人近日又槓上，讓罔腰一度氣到想不開，後來事情不了了之。

鳳梨過去常大方在節目上談情史，先前他大方公開感情觀，自爆約有10位砲友，且發生性行為時都不會戴套，直言「看誰先懷孕就娶誰」，對此，歐菈當時回應網友：「有時候節目效果，看看笑笑就好，不要因為一句話，去決定誰怎樣」，並強調自己不是笨蛋，如果對方真的很爛，她也不可能跟對方交往，引來網友大讚人間清醒。