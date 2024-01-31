有些人認為，結婚、離婚只是一張紙，過程卻大不相同，尤其後者，通常不會太好受。律師呂秋遠PO文，他說婚姻很難，如果一開始就想逃，乾脆別跳進去，一旦出現10徵兆，務必想清楚。

第一「因為懷孕」，呂秋遠認為，一個沒有愛的雙親家庭，不會比一個有愛的單親家庭來得好，「妳用懷孕要他結婚，他就會用外遇跟妳離婚」。第二「因為年紀到了」，這有點碰運氣，「幸福的機率，大概跟中大樂透一樣」。

第三「因為寂寞」、第四「因為想脫離原生家庭」，這兩項都是因為某種補償心態，選擇踏入婚姻，卻可能發現，原來兩個人比一個人更寂寞，「新家也不見得比舊家好」。

第五「因為朋友說他很好」、第六「因為在一起久了」、第七「因為兩個人一起住生活費比較低」、第八「因為爸媽要妳結婚」。呂秋遠強調，離婚很麻煩，別為了上述原因結婚，真的想省錢，同居也OK。

第九「因為他很有錢」，呂秋遠指出，富二代的錢通常在爸媽手上，婚姻中有錢很好，沒錢自己賺更好。最後則是「因為報復」，呂秋遠說，婚後前男友只會嘲笑妳，不會幫妳付離婚時的律師費。