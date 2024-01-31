台灣民眾黨今（31）日舉行中央委員會議，討論黨內人事案，會後由將卸任的秘書長周台竹、新任秘書長周榆修共同舉行記者會，交接民眾黨秘書長一職。周榆修指出，黨的部分以2026地方選舉為主要目標，總統大選結束後，有6場補選，有5場因為當選立委後的補選，參與是一定要，之後參戰的樣態、模式過年完會比較清晰。

民眾黨發言人李頂立指出，經過中央委員會討論，嘉義黨部主委由不分區立委當選人張啟楷接任、民眾黨新任秘書長周榆修接任，明天開始正式生效，接下來一起往前進。感謝周台竹過去從去年1月接任後，他過去有豐富外交經歷，發揮專業在涉外事務部分，包括幾場出訪任務，表現成績有目共睹，一路從國際外交到政黨外交，也帶領成軍四年的民眾黨完成總統大選。

周台竹表示，自己原來本質是外交人員，跟軍人一樣，長官命令絕對服從，做了一輩子外交官，每三年換一個全新工作環境，先後到過五個國家服務，包括南非、美國、荷蘭、加勒比海兩次，聖文森、聖露西亞，也擔任五個不同部門主管。

周台竹指出，2019年6月加入北市府，因為認同柯的理念才加入團隊。前年12月接任民眾黨秘書長職位，完成階段性任務，未來專注外交這塊，過去做國家外交、城市外交，未來做好民眾黨政黨外交，至於周榆修是位非常優秀人才，對於秘書長職位適才適所，在秘書長任內，周榆修幫他很多忙，預期未來民眾黨運作更順暢，也祝福新任週秘書長，一切順利。

周榆修說，黨務工作一棒接一棒，周台竹在2024總統大選中，幾次出訪，讓整個黨、選舉過程中有很好的表現，「謝謝周台竹、周大使、我的好同事」，今天接任秘書長是個開始，工作每天都在做，全力以赴，走台灣的路，為民眾拚服務。

周榆修強調，民眾黨是為民眾存在的政黨，今天看到立院黨團隊優先法案部分跟民眾報告，黨的部分以2026的地方選舉為主要目標，會一步一腳印往前，這陣子會「整隊」、調整相關人事。

對於有很多議員要補選是否都有規畫？周榆修指出，總統大選結束後，有6場補選，有5場因為當選立委後的補選，有一場是首長需要重新選舉，參與是一定要，但六個地方地形地貌生態都不一樣，針對這六個地方切開來看，跟地方上生態、人際網路、地方仕紳等，這幾天有做評估報告，大部分是過完年登記，之後參戰的樣態、模式過年完會比較清晰。