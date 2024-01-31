民眾黨宣布支持黃珊珊競選立法院長，民進黨立委許智傑31日在出席高雄市楠梓再生水廠簽約典禮的會後表示，民眾黨此舉等於保送前高雄市長韓國瑜當選立法院長，他對此感到失望。

許智傑表示，希望立法院長是一位公正、專業與形象好的人，民眾黨此舉等於未來將走向小綠的路線。之前游錫堃也曾經拜訪民眾黨，民眾黨此舉令人感到「真心換絕情」。

對於再生水廠，許智傑說，鳳山有高雄第一座再生水廠，因此今天到場致意，也支持高雄發展再生水廠，對產業相當有助益。

民眾黨推黃珊珊爭立院龍頭 游錫堃回應了
分析民眾黨推黃珊珊選立法院長2原因 黃揚明：最好的策略
立院龍頭民眾黨動向31日公布　藍委：韓江配已經盡最大努力爭取
#立法院長 #民眾黨 #黃珊珊 #游錫堃 #再生水廠