立院龍頭之爭將在2月1日登場，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨由韓國瑜、江啟臣角逐。TPOC「台灣議題研究中心」昨（29）日公布韓、游最新網路聲量報告，韓國瑜這半年的總聲量以158.49萬筆大勝游錫堃的4.09萬筆。

立法院正副院長改選2月1日登場，民眾黨團成關鍵少數，國民黨韓江配、民進黨游昌配昨日分別至民眾黨團拜會，尋求支持，韓國瑜承諾「不會把小黨當空氣」，游錫堃則喊出「政黨利益擺兩邊」。針對立院正副院長支持人選，民眾黨發言人楊寶楨今表示，預計明日早上9:30會由民眾黨主席柯文哲及8位立委開記者會，並跟大家報告。

《TPOC》藉由QuickseeK快析輿情資料庫分析韓國瑜、游錫堃的網路聲量，發現韓國瑜這半年的總聲量158.49萬筆，反觀游錫堃僅4.09萬筆，根本不成比例。若韓國瑜當選立法院長，韓國瑜必成媒體焦點，聲量也將繼續被放大。

不過韓國瑜網路聲量雖高，但好感度0.55則低於游錫堃的0.8。《TPOC》認為，若考量支持韓國瑜所帶來的社會負面觀感，民眾黨未來要用怎樣的姿態服膺於韓的領導，跟國民黨在哪些議題合作以及合作的程度等，皆需謹慎思考。